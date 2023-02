Inter, la riabilitazione di Lukaku in tre elementi: minutaggio, fiducia e gol!

L’Inter spera di riavere il vero Lukaku in tempi celeri. Big Rom sta lavorando bene e nelle ultime due uscite lo ha dimostrato. Contro la Sampdoria, serve il gol

IN CRESCITA − Step by step per ritornare il vero Big Rom. Romelu Lukaku sta progressivamente ritrovando la miglior condizione. Il grave infortunio al tendine è ormai alle spalle, adesso occorre fiducia e continuità evitando ricadute o altre spiacevoli sorprese. L’Inter si fida del suo gigante belga, tant’è che ha già ha avviato i primi contatti per il rinnovo del prestito (vedi articolo). La speranza è quella che ritorni ad essere protagonista in tutti i sensi. Dopo una prima parte di gennaio decisamente sottotono con la pesantezza evidente tra Napoli e Monza, Lukaku ha fatto registrare notevoli miglioramenti nelle ultime due importanti sfide contro Atalanta in Coppa Italia e Milan in campionato. Alt: il vero Big Rom è ancora lontano, anzi sulla luna, ma i progressi, se ci sono, è giusto che vengano evidenziati. E in termini di movimento, partecipazione, impegno più di un qualcosina si è intravisto

ALLA CACCIA DEL GOL − La sensazione è che il minutaggio diventerà fondamentale di settimana in settimana. Già contro la Sampdoria – sfida in programma lunedì sera alle 20.45 – Lukaku ha importanti chance per giocare dal primo minuto. Minuti, fiducia sono due ingredienti che non dovranno mai mancare nella riabilitazione tecnica del gigante di Anversa. Ma lo stesso vale anche per un altro elemento assolutamente non banale, soprattutto per un attaccante: il gol. Lukaku non trova la via della rete dal 26 ottobre, match casalingo contro il Viktoria Plzen in Champions League. In campionato addirittura dalla prima dell’anno, 13 agosto. Praticamente una vita fa. A Genova, dunque, l’obiettivo diventa duplice: continuare sulla falsariga delle partite contro Atalanta e Milan con l’aggiunta della rete. Perché se per una squadra vale il detto vincere aiuta a vincere, lo stesso vale per una punta. Segnare aiuta a segnare.