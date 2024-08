L’Inter resta bloccata in entrata. Le cessioni non decollano

L’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante così da consegnare a Simone Inzaghi la nuova batteria di attaccanti. A questi si aggiunge anche l’infortunio rimediato da Mehdi Taremi.

LAVORO – Simone Inzaghi, a poco più di due settimane dall’inizio della nuova stagione, spinge per avere il quinto attaccante. ad Appiano Gentile. Una pedina fondamentale per completare l’attacco dei nerazzurri e chiudere così un reparto che resterà sotto la guida di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’altro attaccante oltre a Mehdi Taremi, dovrà avere determinate condizioni che piacciano a Simone Inzaghi. Il primo diktat della nuova proprietà è sicuramente l’eta: uno tra questi potrebbe restare sempre Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese però è finito nel mirino della Fiorentina e potrebbe chiudere il passaggio in Viola nella prossima settimana. Nelle ultime ore però, era spuntato il nome di Andrea Pinamonti per un ritorno alla base. Operazione difficile da ambo le parti, a partire dall’Inter che non cerca una prima punta.

Gli esuberi bloccano l’Inter: la situazione

ESUBERI – In una fase complicata d’acquisto, in casa Inter si ragiona anche alla partenza degli esuberi. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono i due nomi finiti ai margini del progetto di Simone Inzaghi. L’argentino, dopo una stagione anonima in Francia, è tornato a Milano solo di passaggio. Un mancato addio fino ad oggi che rischia di complicare il lavoro della dirigenza nerazzurro. La mancata partenza di Correa sta senza dubbio bloccando il mercato in entrata. Stesso discorso anche per Arnautovic: l’ex Bologna non prende in considerazione la cessione, lasciando l’Inter nel limbo.