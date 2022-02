Inter, resettare e ripartire. Non c’è tempo per pensare al passato

L’Inter ha perso il derby con il Milan? Sì. Lo ha fatto malamente dopo essere stata in controllo? Sì. Ma non c’è tempo per pensare a ciò che è già passato. Certo, una vittoria avrebbe dato sicuramente morale e avrebbe permesso di allungare ma non c’è tempo.

SFIDE – Il passato è passato. L‘Inter ha perso il derby con il Milan ma non c’è tempo per pensare a ciò che è stato. La ferita c’è e rimarrà ma dovrà essere subito curata e dimenticata. Tra tre giorni infatti si torna in campo per la sfida di Coppa Italia con la Roma di Jose Mourinho mentre sabato prossimo si vola a Napoli per cercare di ricacciare indietro i partenopei. Inzaghi ad Appiano Gentile, più che lavorare sui piani tattici, dovrà essere bravo ad entrare nella testa dei suoi giocatori resettando. Questo è il principale compito da fare e Inzaghi dovrà essere bravo a farlo. Gli impegni si susseguono e non danno chance di pensare al passato.