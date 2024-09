Inter, un reparto al completo. Inzaghi lavora ai dettagli

Simone Inzaghi, in attesa del ritorno dei Nazionali, lavora ad Appiano Gentile con un reparto al completo. Solo due gli assenti in casa Inter, impegnati con l’Italia nella Nations League.

DIFESA – La pausa per le Nazionali ha impegnato ben 11 calciatori dell’Inter tra Asia, Europa e Sudamerica. Ad Appiano Gentile il tecnico Simone Inzaghi riuscirà a lavorare con un reparto al completo, e questo è una manna dal cielo per ogni singolo allenatore. La miglior difesa dello scorso anno, che ha portato con scioltezza il ventesimo scudetto, con l’aggiunta di Tomas Palacios e Josep Martinez si ritrova ad Appiano Gentile per preparare la sfida di Serie A contro il Monza. Due gli assenti: Alessandro Bastoni e Federico Dimarco che hanno preso parte agli impegni dell’Italia in Nations League.

Inter, si costruisce il gioco sulla difesa

LAVORO – Con l’occasione, Simone Inzaghi potrà provare ancora meglio gli automatismi della difesa e gli inserimenti dei quinti. L’obiettivo in questi giorni di pausa è quello di limare i dettagli in difesa e continuare a costruire la solidità dello scorso anno. Con questo lavoro, Simone Inzaghi saprà ridurre al minimo le crepe in mezzo al campo e archiviati i due black-out contro il Genoa ha saputo dimostrare come la sua squadra riesca a non subire gol. Nelle ultime due uscite l’Inter ha portato a casa due vittorie. Zero gol subiti e sei gol fatti se si sommano quelli tra Lecce e Atalanta.