Inter, regina d’Europa: perché i nerazzurri si esaltano oltreconfine

L’Inter di Simone Inzaghi è stata costruita per esaltarsi maggiormente in Champions League. Le finali di Istambul e Monaco ne sono un esempio.

EUROPA – L’Inter ha sempre avuto un’anima europea. A partire dal nome – Internazionale – il club ha mostrato una vocazione che va oltre i confini italiani, e nei decenni questa attitudine si è trasformata in una vera e propria identità. Nell’ultimo periodo, partendo da Antonio Conte con la finale persa in Europa League, fino ad oggi, l’Inter ha saputo costruire un carattere ed un gioco adatto allo stile europeo. La spiegazione va ricercata su più livelli. Tatticamente, l’Inter è spesso costruita per resistere, soffrire e colpire. Qualità fondamentali in coppa, dove non si vince con la continuità ma con la lucidità nei momenti decisivi. Da Helenio Herrera a Josè Mourinho, fino a Simone Inzaghi, le squadre nerazzurre più brillanti hanno eccelso per compattezza, cinismo e capacità di gestire le pressioni esattamente le doti che servono in Europa. C’è anche un aspetto mentale. In campionato, dove serve regolarità, le squadre in Serie A si chiudono e i campioni d’Italia trovano sempre pochi spazi per attaccare ad ampio raggio ed in velocità.

L’Inter quando gioca in campo europeo si trasforma

TRASFORMAZIONE – L’Inter ha talvolta mostrato anche dei limiti di concentrazione, soprattutto nei minuti finali. Ma nelle notti di Champions o di Europa League, si trasforma: più attenta, più feroce, più concentrata. La finale del 2023 contro il Manchester City, giocata quasi alla pari, ne è l’ultimo esempio. In Italia, l’Inter gioca da favorita e fatica ad imporsi. In Europa, spesso parte sfavorita e sorprende. Proprio questo fattore di dover sempre dimostrare al mondo che anche l’Inter è tra le big d’Europa, porta i nerazzurri a superare i limiti ed andare oltre. Simone Inzaghi ha fatto scalare in maniera esponenziale anche il ranking Uefa grazie alle numerose vittorie in campo europeo. Forse è proprio questo contrasto a definire l’essenza dell’Inter: una squadra che soffre la normalità del campionato, ma vive per l’eccezionalità delle notti europee.