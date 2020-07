Inter regina dei cieli in Serie A: un dato che sorprende

Inter regina dei cieli in Serie A: un...

L’Inter non è solo il secondo miglior attacco della Serie A: bensì è prima in una particolare statistica. Un dato che può sorprendere, ma non troppo.

VIE AEREE – Con 77 reti all’attivo, al momento l’Inter ha il secondo miglior attacco della Serie A. Numeri che sorprendono, considerando l’apatia offensiva che spesso ha colto gli uomini di Antonio Conte nel corso della stagione. Un dato favorito da alcune goleade nelle ultime uscite: 6-0 al Brescia, 0-5 alla SPAL, 0-3 al Genoa. Re dei cannonieri nerazzurri è Romelu Lukaku, che ha segnato 23 delle 77 reti totali, seguito dal fido scudiero Lautaro Martinez con 13. 77 reti prodotte da 18 marcatori diversi: un vero e proprio collettivo del gol, che porta il centrocampo a produrre la bellezza di 26 gol totali. Ma i dati che sorprendono non sono tanto quelli assoluti, quanto quelli che si evincono analizzando le modalità di trasformazione. L’Inter infatti è la squadra che produce più cross dopo il Lecce: 246 totali. E da questi cross hanno prodotto la bellezza di 19 reti siglate di testa: qui l’Inter è la migliore squadra in Serie A. E ha in Lukaku il suo alfiere, con 4 reti segnate usando la testa. Numeri molto positivi, che certificano ancor di più l’effetto rivitalizzante di Conte sulle fasce nerazzurre.