Reggina-Inter, Inzaghi ora può testare il tandem pesante in attacco

Giovedì altra amichevole per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino potrebbe avere a disposizione anche Romelu Lukaku. Possibile vedere il belga in attacco assieme a Edin Dzeko

TANDEM DI PESO – Lukaku-Dzeko. Più di un’idea nella mente di Simone Inzaghi. Con la Reggina il belga sarà a disposizione (qui i dettagli) e la tentazione del tecnico dell’Inter è quella di provarlo assieme al numero 9 bosniaco. L’occhio ovviamente va alla sfida del 4 gennaio contro il Napoli. In attacco la situazione è abbastanza delicata, dato il rientro tardo di Lautaro Martinez e il recupero di Correa che procede. I due attaccanti di peso sono al momento gli unici a disposizione di Inzaghi. Probabile che il tecnico, contro i partenopei, partirà con il 3-5-1-1 visto nelle amichevoli, con Mkhitaryan alle spalle del bosniaco. Ma in caso di bisogno, considerato anche che Brozovic potrebbe tornare affaticato dopo l’esperienza mondiale, ecco che l’armeno potrebbe affiancare Calhanoglu e Barella in mediana – confermando gli ottimi risultati già visti – e lasciare il posto da partner di attacco al numero 90. Un tandem forse atipico visti i precedenti, ma che potrebbe risultare efficace in caso di cross in area. E avendo sulle fasce giocatori come Dimarco e Dumfries, la scelta di piazzare in avanti due giocatori di statura superiore al metro e novanta potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata.