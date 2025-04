Inter, ‘record’ negativo dopo 13 anni: terza sconfitta senza segnare

La sconfitta per 0-1 contro la Roma a San Siro rappresenta il terzo ko consecutivo per l’Inter, tra campionato e Coppa Italia, senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Un evento che non accadeva da oltre tredici anni.

RECORD NEGATIVO – L’Inter perde la terza partita consecutiva in tutte le competizioni e senza segnare un gol. Non succedeva dal 2012 e in panchina c’era proprio Claudio Ranieri. In quel periodo, l’Inter collezionò cinque sconfitte consecutive senza andare in rete, tra Serie A e Champions League, in una delle fasi più difficili della gestione post-Triplete. Oggi, pur in un contesto decisamente diverso e con obiettivi ancora apertissimi, la situazione desta comunque grande preoccupazione.

TERZA DI FILA – Dopo la grande cavalcata che aveva portato i nerazzurri fino alle semifinali di Champions League e al comando della Serie A, la squadra di Simone Inzaghi sembra aver smarrito energie fisiche e mentali. La sconfitta contro il Bologna, il crollo nel derby con il Milan in Coppa Italia e il ko casalingo con la Roma hanno mostrato un’Inter stanca, imprecisa e, soprattutto, spuntata sotto porta.

Inter in difficoltà anche contro la Roma. Come ci si rialza?

CUORE OLTRE L’OSTACOLO – I numeri parlano chiaro: zero gol segnati in tre partite e difficoltà evidenti nel costruire occasioni da rete nitide. A preoccupare è anche il fatto che, contro la Roma, i nerazzurri hanno dato l’impressione di non riuscire a reagire dopo essere andati in svantaggio, mancando di lucidità e di quella cattiveria agonistica che li aveva contraddistinti nella prima parte della stagione. La semifinale di Champions League contro il Barcellona, ormai imminente, rappresenta adesso una doppia sfida cruciale: sia per riscattarsi, sia per rilanciare un finale di stagione che può ancora essere storico. Ma servirà un’Inter diversa.