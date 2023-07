Asllani, rebus Inter: avrà più spazio o altra stagione ai margini?

Asllani è arrivato a Milano un anno fa dall’Empoli. Ora la sua posizione nell’Inter è sempre più un rebus. Sarà la seria alternativa a Chalanoglu da regista o solo uomo da turnover?

INIZIO AI MARGINI – Kristjan Asllani viene sicuramente da una stagione deludente in termini di aspettative. È vero, non era facile farsi largo tra Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu ma i numeri dicono di più. Solo 858 minuti all’attivo spalmati in 29 presenze in tutte le competizioni. Più nello specifico, sono solo 5 le partite in cui Asllani è partito da titolare. Quello che più stupisce è, però, la poca fiducia concessa da Simone Inzaghi al ragazzo anche in occasione di turnover. Infatti, l’allenatore dell’Inter ha preferito più volte Roberto Gagliardini a gara in corso. Ma non solo, Calhanoglu ha spesso fatto gli straordinari in cabina di regia. Da una parte, Asllani ha sicuramente mostrato qualità in fase di palleggio e di impostazione. Dall’altra, con lui nella posizione di vertice basso, l’Inter sembra più fragile. In interdizione il giocatore non riesce a reggere l’urto contro centrocampi fisici e finisce per essere inghiottito.

Il ruolo di Asllani nella nuova Inter

GLI SCENARI ODIERNI – In vista della nuova stagione capiamo allora quale sarà il ruolo di Asllani nello scacchiere di Inzaghi. L’albanese potrà sicuramente beneficiare dell’addio di Brozovic. Calhanoglu sarà il titolare in cabina di regia ma Asllani può affermarsi come suo comprimario. Infatti, il classe 2002 costituisce l’unica alternativa, sintomo che l’Inter crede molto nelle sue potenzialità. L’Inter sembra essere a caccia di un centrocampista, nello specifico una mezzala. Se, però, arriverà un giocatore duttile, Asllani potrebbe vedere il suo minutaggio scendere ancora un volta. A questo punto, solo in questo caso, si potrebbe pensare a un eventuale prestito per l’ex Empoli. Ipotesi remota dati i quasi 15 milioni di euro spesi per lui tra prestito e riscatto.