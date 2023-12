Inter-Real Sociedad, indizio su due scelte per Inzaghi

Archiviato il capitolo Udinese con un portentoso 4-0, Simone Inzaghi volta già lo sguardo verso Inter-Real Sociedad. Una gara importantissima per il destino in Champions League dei nerazzurri, con due scelte praticamente confermate dalla gestione delle rotazioni nella gara di ieri.

INDIZI E SCELTE – Due scelte praticamente confermate in vista di Inter-Real Sociedad di martedì. Vista la gestione delle rotazioni da parte di Simone Inzaghi prima e durante la partita vinta per 4-0 contro l’Udinese, non è difficile ipotizzare che sia Davide Frattesi che Alexis Sanchez possano partire da titolari nella gara di chiusura della fase a gironi della Champions League. Entrambi non sono infatti scesi in campo neanche per un minuto contro l’Udinese, segnale che il tecnico ha intenzione di buttarli nella mischia nell’importante impegno di martedì. Frattesi, in Inter-Real Sociedad, prenderà con ogni probabilità il posto di Nicolò Barella, vista l’importanza di Henrikh Mkhitaryan a centrocampo. Sanchez, invece, dovrebbe sostituire Lautaro Martinez. L’argentino anche ieri ha disputato tutti e novanta i minuti della partita, con Marcus Thuram uscito prima. Ulteriore segnale di una coppia formata dal francese e dal cileno.