Inter-Real Sociedad, un dato particolare spiega le difficoltà

Per leggere lo 0-0 di Inter-Real Sociedad e le difficoltà dei nerazzurri nel trovare la via del gol, è necessario focalizzarsi su un dato statistico in particolare.

GIOCO SPEZZATO – Uno 0-0 piuttosto scialbo quello tra Inter e Real Sociedad, nonostante proprio i nerazzurri abbiano avuto le migliori occasioni per rompere gli equilibri. Ma anche una partita le cui difficoltà possono essere lette con un dato in particolare. Ovvero i numerosi falli – ben ventuno! – commessi dagli spagnoli. La maggior parte dei quali arrivati nella seconda frazione di gioco, da quando il direttore di gara ha deciso di essere più severo nel suo metro di giudizio, rispetto al primo tempo. Inter-Real Sociedad è stata una gara dal ritmo spezzettato proprio dai numerosi falli commessi dagli ospiti, che hanno impedito ai nerazzurri di trovare la solita manovra fluida per sfondare il muro eretto dagli avversari.