Inter-Real Sociedad, dalla Champions League una prima volta stagionale

Dopo l’ultima gara di Champions League, Inter-Real Sociedad, i nerazzurri hanno fatto registrare una prima volta stagionale. Che certifica ulteriormente quanto di buono fatto fin qui dagli uomini di Simone Inzaghi.

PRIMA VOLTA – Nonostante in molti non siano soddisfatti del risultato di Inter-Real Sociedad, i nerazzurri hanno comunque raggiunto l’obiettivo minimo in Champions League. Con due gare in anticipo. Ovvero la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Dalla gara di martedì, inoltre, arriva un dato fatto registrare per la prima volta in stagione dai nerazzurri e che certifica quanto fatto di buono fin qui. Dopo venti partite consecutive stagionali nelle quali l’Inter ha sempre trovato la via del gol, infatti, lo 0-0 contro la Real Sociedad è la prima gara della stagione dove la squadra non è riuscita a segnare. Una “piccola pausa” in una partita disputata con la qualificazione già ottenuta e alle porte di una difficile trasferta come quella contro la Lazio in programma domenica. Dimostrazione dell’alto livello che l’Inter sta tenendo in stagione.