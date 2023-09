Inter, con la Real Sociedad si conferma un trend di questa stagione

L’Inter strappa un pareggio in extremis alla Real Sociedad, alla prima di Champions League. Confermando una nuova tendenza in questa stagione.

PRIMA OCCASIONE – Contro la Real Sociedad, nella prima giornata del girone di Champions League 2023/24, l’Inter si trova in difficoltà per la prima volta in questa stagione. Gli uomini di Simone Inzaghi vengono travolti dalla furia basca, andando sotto nel punteggio dopo soli tre minuti. E non riuscendo a reagire per oltre un’ora di gioco (a parte una debole occasione di Marko Arnautovic). Fino all’87’, quando il capitano Lautaro Martinez trova il gol dell’insperato pareggio. Al primo e poi ultimo tiro in porta dell’Inter, escludendo il gol annullato a Marcus Thuram. Uno su uno, che conferma un trend in controtendenza in questa stagione.

MAGGIORE CINISMO – A differenza degli anni scorsi, in questo avvio di stagione l’Inter è decisamente più precisa davanti alla porta. Le 14 reti segnate finora sono infatti arrivati con “appena” 25 tiri in porta. 2 gol con 3 tiri (per due) contro Monza e Cagliari, 5 con 7 nel derby di sabato scorso, e poi la perfetta media di ieri. L’unica anomalia statistica arriva dal match contro la Fiorentina (4-0): in quell’occasione i nerazzurri segnarono un poker concludendo 11 volte contro la porta viola. In generale, tuttavia, si può vedere come quest’anno l’Inter sia per certi versi più cinica negli ultimi sedici metri. Un aspetto fondamentale per riuscire a portare a casa il risultato anche in situazioni di difficoltà. Come quella di ieri a San Sebastian.