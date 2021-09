Inter-Real Madrid, test importante per saggiare le ambizioni stagionali

Inter-Real Madrid è in programma questa sera alle 21. La sfida sarà utile per saggiare le ambizioni stagionali della squadra di Inzaghi

SFIDA – L’Inter si appresta a sfidare il Real Madrid per la prima giornata del girone di Champions League. Una sfida dal sapore storico fra due squadre che puntano, decise, alla seconda fase del massimo torneo europeo. Una sfida che sarà importante per saggiare le ambizioni stagionali della squadra di Inzaghi. L’Inter ha vissuto un’estate complicata, con molti addii pesanti da metabolizzare. La dirigenza, in una situazione difficile, ha saputo sopperire, in maniera egregia, sia alla partenza di Conte che a quelle di Hakimi e Lukaku. E la partenza in Serie A lo certifica: 7 punti in 3 gare, con non pochi rammarichi per il pareggio maturato nell’ultima gara contro la Sampdoria.

DIVERSO – In Champions League però, inevitabilmente il livello di pressioni ed avversari si alza. Ed è in questo scenario che l’Inter dovrà dimostrare di essere sul pezzo, di aver imparato dagli errori dello scorso anno e di poter ambire agli ottavi di finale. La squadra è viva, completa e ben allenata: ha tutte le carte in regola per fare bene sia in campionato che in Champions. Servirà però dimostrarlo, con continuità, sul campo. E, sfide come quelle contro il Real Madrid, possono rappresentare un punto di svolta per la stagione. Lo sa Inzaghi e lo sanno anche i calciatori nerazzurri che, certamente, vorranno sfruttare la chance e provare a fare il risultato di fronte ad un San Siro gremito.