Inter-Real Madrid, Hazard e Bale scaldano i motori: super in nazionale

Prosegue la sosta per le nazionali, che si avvia verso la sua fine in questi giorni. Protagonisti non solo i giocatori dell’Inter – di cui abbiamo ampiamente parlato – ma anche quelli del Real Madrid. Specialmente Eden Hazard e Gareth Bale, che scaldano i motori in vista della sfida di Champions League a San Siro.

Hazard e Bale, due giocatori recuperati per Ancelotti

TUTTI IN GOL – Non solo Sampdoria-Inter in vista, ma anche Inter-Real Madrid. Il debutto di Champions League dista infatti soltanto nove giorni da oggi ed è necessario analizzare come ci arrivano le due squadre. Specialmente gli spagnoli, che rispetto alla scorsa stagione hanno due armi in più. Ovvero Eden Hazard e Gareth Bale. Per il primo (già impegnato contro l’Inter lo scorso anno) è stato impossibilitato da una lunga serie di problemi fisici la scorsa stagione, che sembrano quest’anno però essere soltanto un ricordo. ha preso parte alla sfida di ieri contro la Repubblica Ceca, andando anche in rete. Ma a impressionare è stato soprattutto il gallese, di fatto un giocatore recuperato da Carlo Ancelotti. Come dimostra la decisiva tripletta in Bielorussia-Galles.

Inter, due appuntamenti importanti in arrivo

DEBUTTO A SAN SIRO – I due – ma non solo – si apprestano quindi a scaldare i motori in vista del debutto della Champions League 2021-2022 a San Siro. Un appuntamento a cui anche l’Inter di Simone Inzaghi guarda con grande attesa. Non prima, però, di cercare la terza vittoria consecutiva in campionato domenica contro la Sampdoria. Soltanto dopo in casa Inter si penserà alle notti europee e a come fermare due giocatori che sembrano già essere in grandissima forma.