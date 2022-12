Inter, con il Real Betis il test più importante in vista della sfida al Napoli

L’Inter inizia a fare decisamente sul serio in preparazione della sfida al Napoli del 4 gennaio. Sabato i nerazzurri scenderanno in campo contro il Real Betis. La squadra spagnola rappresenta il test più ostico di questo filotto di amichevoli e sarà molto importante per capire a che punto sono gli uomini di Inzaghi.

OTTIMO INIZIO − Fino ad ora l’Inter ha ben figurato nelle amichevoli di questo mese di dicembre. Dopo aver vinto la prima con l’ampio risultato di 6-1 contro il Gzira United, i nerazzurri hanno surclassato anche il Red Bull Salisburgo. Contro gli austriaci la squadra di Inzaghi ha infatti dimostrato di essere in un grande stato di forma, riuscendo a imporsi per 4-0. Risultato questo, che è lo stesso che il Milan aveva ottenuto proprio contro il Salisburgo nei gironi di Champions League. Ciò da ancora più rilievo alla prova dei nerazzurri se si considera il periodo di stop dei calciatori.

TEST INTERESSANTE − Sabato però si comincia a fare veramente sul serio. L’Inter sfiderà infatti il Real Betis, che rappresenta l’avversario più ostico di questa serie di amichevoli. Quello contro gli spagnoli sarà un test molto importante per capire il vero livello di forma dei calciatori nerazzurri. Da questa sfida si potranno avere infatti indicazioni interessanti in vista della sfida al Napoli il 4 gennaio.

Betis squadra molto ostica, per l’Inter rappresenta un ottimo test

SQUADRA OSTICA − Il Real Betis in questa stagione sta dimostrando di essere una squadra molto difficile da affrontare. Il valore del team spagnolo lo si è visto nelle gare del girone di Europa League contro la Roma. Il club di Siviglia ha infatti battuto i giallorossi in casa per 2-1, per poi pareggiare 1-1 al ritorno vincendo di fatto il girone. I biancoverdi stanno facendo molto bene anche in campionato, dove occupano la sesta posizione a soli due lunghezze dal terzo posto. Inoltre gli spagnoli, hanno sì perso 2 delle quattro amichevoli fino ad ora disputate, ma nell’ultima hanno battuto per 1-0 il Manchester United. Per l’Inter sabato non sarà perciò un test facile, ma i nerazzurri hanno tutte le qualità per poter far bene e potranno finalmente contare anche sulla presenza di Romelu Lukaku.