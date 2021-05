L’Inter ragiona sul futuro, ma ha un punto fisso: Romelu Lukaku

L’Inter in questi giorni sta ragionando sul suo futuro e sulla squadra che sarà consegnata a Simone Inzaghi. Bisogna far quadrare i conti, ma c’è una certezza ed è Romelu Lukaku: l’attaccante belga sarà il totem della squadra.

Sono giorni convulsi in casa Inter. Nella settimana appena trascorsa c’è stato l’addio di Antonio Conte e sono cominciate le trattative di mercato. La situazione è chiara, la società ha bisogno di fare cassa e ci sarà almeno una cessione eccellente. Si parla tanto in questi giorni di Hakimi e di altre possibili cessioni, ma all’Inter ci sono anche delle certezze. Una di queste è Romelu Lukaku. Su Romelu Lukaku tutto tace ma i segnali, inviati anche dallo stesso giocatore a mezzo social, sembrano essere chiari: l’Inter non farà a meno dell’attaccante belga e lo stesso giocatore sembra determinato a lasciarsi alle spalle la delusione per la separazione dal suo maestro Antonio Conte e prendersi l’incarico di trascinare ancora di più l’Inter, continuando la sua storia d’amore con la Milano nerazzurra.