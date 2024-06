Inter, valutazioni sul quinto attaccante: un fattore può incidere

Come ben noto, una delle strategie per il mercato in entrata dell’Inter riguarda l’attacco e la presenza di una quinta punta che possa andare a supportare la squadra in vista della prossima lunghissima stagione. In questo senso, un fattore può incidere.

QUINTA PUNTA – Al momento, tra acquisti a parametro zero e rientri dai prestiti, l’attacco dell’Inter per la prossima stagione è composto da: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Un reparto che, con ogni probabilità, dovrebbe subire delle modifiche. Specialmente in uscita, con il Tucu che è il primo su cui la dirigenza nerazzurra cercherà di lavorare in uscita. Resta poi l’incognita legata all’austriaco, che ha dichiarato di voler restare. Tuttavia la dirigenza preferirebbe sostituirlo e, in tal senso, l’ipotesi Galatasaray sembra al momento quella più gettonata.

Inter, caccia al quinto attaccante: un fattore può incidere

LISTE – Considerando che, in caso di partenza di Arnautovic, il suo sostituto potrebbe essere Albert Gudmundsson (o, almeno, nei piani/sogni della dirigenza), per quanto riguarda il quinto del reparto bisognerebbe poi andare a sostituire la partenza di Joaquin Correa. In questo caso il fattore che potrebbe incidere, poi, nella scelta del nome per l’Inter riguarda le liste UEFA. E pertanto si cercherà di puntare su un profilo che abbia un passato proprio nelle giovanili nerazzurre, con i nomi di Federico Bonazzoli (di rientro al Verona dopo il prestito alla Salernitana) e Andrea Pinamonti (in uscita dal Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B).