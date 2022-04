Inter, quarta sfida della stagione al Milan: invertire il trend per tre motivi

L’Inter si appresta a sfidare il Milan nel quarto derby della stagione. Il bottino nelle tre precedenti partite non sorride per nulla alla squadra di Inzaghi: due pareggi e una sconfitta. Stasera è l’ultima occasione per invertire il trend, conquistare un’altra finale e acquistare fiducia anche in ottica campionato

OCCASIONE – L’Inter stasera alle ore 21.00 sfiderà il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo dallo 0-0 dell’andata. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da tre vittore consecutive in campionato, hanno l’occasione di migliorare il bottino derby stagionale che finora parla di due pareggi – il primo in campionato e il secondo in Coppa Italia -, e una sconfitta, costata fatica e punti. Per definire Inter-Milan si usa spesso dire che non è una partita come le altre e di certo non è retorica perché è realmente così. Lo ha dimostrato il derby di ritorno in campionato che ha dato una brutta spallata all’Inter di Inzaghi, poi brava a rialzarsi. Peraltro nel match di stasera vale ancora la regola del gol in trasferta, quindi l’unico risultato a disposizione di Samir Handanovic e compagni è la vittoria poiché un pareggio con gol premierebbe la squadra di Stefano Pioli. Quale miglior occasione per ottenere la prima vittoria in stagione e quindi la seconda finale dopo quella di Supercoppa? Non sarà semplice ma l’Inter ha il dovere di dare tutto cercando di non pensare al prossimo impegno con la Roma e alla lotta scudetto.