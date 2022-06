Inter, quanti nomi nel pentolone. Ma questa volta sembrano tutti ‘veri’

L’Inter, come spesso accade per le grandi squadre, quando si avvicina il mercato si vede accostata migliaia di nomi, anche dei più disparati. Ma quest’anno, come confermato anche da Marotta ieri, tutto sembra presagire che sia vero.

PENTOLONE – L’Inter ha tanti nomi dentro il suo pentolone del calciomercato. Per il prossimo anno infatti, già sono presi Onana e Mkhitaryan. Dybala è prossimo a firmare, il sogno si chiama Lukaku in nerazzurro di nuovo e poi ci sono le trattative da imbastire per Bellanova, Bremer e Cambiaso. Questi sono i nomi caldi finiti nel pentolone dell’Inter che, attenzione, sembrano essere davvero veri. Il mercato deve ancora aprirsi, verissimo, ma Marotta ieri è stato chiaro: “Entro giugno puntiamo a consegnare ad Inzaghi la rosa pronta”. Questo perché, lavorare fin da subito con quella che sarà la squadra del prossimo anno, aiuta in molti aspetti. E, soprattutto, se vai a inserire tanti volti nuovi, a maggior ragione serve tempo. Spesso si fanno tanti nomi, ma questa volta sembra davvero tutto reale.