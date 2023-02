Inter, quando è stato l’ultimo posticipo del lunedì? Risultato non felice

L’Inter giocherà nuovamente di lunedì in campionato. Nelle ultime settimane è già successo una volta e non è stata una serata particolarmente felice. Dalle dichiarazioni dall’agente di Milan Skriniar alla sconfitta sorprendente a San Siro.

CADUTE – Tre punti fondamentali persi: l’ultimo lunedì di Serie A per l’Inter non è andato nel migliore dei modi. Il 23 gennaio l’Empoli è uscito vittorioso da San Siro contro i nerazzurri, sfruttando l’espulsione per doppia ammonizione di Milan Skriniar. Il posticipo post weekend quindi non evoca bei ricordi a Simone Inzaghi. Le dichiarazioni dell’agente dello slovacco, il gol di Tommaso Baldanzi, l’ulteriore ipoteca sulla fine della corsa allo Scudetto, la prima caduta nel 2023. Questo è stato il lunedì di campionato dell’Inter di poche settimane fa. Oggi a Genova la squadra di Inzaghi vorrebbe cancellare le brutte sensazioni, vorrebbe assicurarsi un buon vantaggio rispetto alle pretendenti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Contro la Sampdoria sono vietati passi falsi.