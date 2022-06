Inter, quale futuro per Sanchez? Attorno al cileno uno strano silenzio

In casa Inter è latente la situazione di Alexis Sanchez. Il cileno è destinato all’addio, ma la strada per arrivarci sembra ancora lunga.

ADDIO IN VISTA – Alexis Sanchez è in predicato di lasciare l’Inter. Dopo tre stagioni vissute tra infortuni, trofei, qualche gol e molte lamentele per il minutaggio la separazione sembra inevitabile. Il cileno in primo luogo costa troppo. Parliamo del giocatore più pagato in rosa. E l’Inter non può permettersi uno stipendio simile per un giocatore che non è un titolare nemmeno nei suoi momenti migliori. Però sulla sua situazione è calato il silenzio.

NESSUNA INDICAZIONE – Il suo compagno di mille battaglie Vidal è in una situazione simile. Ma su di lui ci sono voci. C’è un accordo per liberarlo e già da un po’ il centrocampista ha dimostrato di pensare a un futuro in Sudamerica. Sanchez invece non ha dato indicazione alcuna. Non ha salutato, quasi nemmeno si parla della sua situazione. Si dà per scontato il suo addio. Ma nei fatti non ci sono passi avanti. Il suo rapporto con l’Inter sostanzialmente è fermo. O così sembra.

ATTESA DI UNA MOSSA – Il futuro sembra definito. Sanchez e l’Inter prenderanno strade diverse. Il cileno vuole più minuti e un ruolo centrale, i nerazzurri un elemento più incisivo. Ma per arrivare a questo punto sembra che ci vorrà ancora tempo. Sembra quasi che il numero sette stia facendo finta di non sapere nulla della sua stessa situazione. Toccherà all’Inter accelerare? E quindi magari mettere più soldi sul piatto?