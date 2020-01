Inter, quale futuro per Politano? Aria d’addio, ma Conte si aspettava di più

Condividi questo articolo

Si rincorrono con forza le voci di un possibile addio di Matteo Politano nel mercato di gennaio. L’Inter ha faticato a ritagliargli spazio nell’undici titolare, nonostante l’emergenza infortuni. Probabile che la dirigenza lo sfrutti come pedina di scambio, ma Antonio Conte si aspettava di più dai suoi strappi e dal suo mancino.

BIVIO – Il destino di Matteo Politano è probabilmente già scritto. L’Inter del domani, che ha già cambiato pelle e si accinge a mostrare i colori più sgargianti, riuscirà a fare a meno di lui. D’altronde, le scelte di Antonio Conte nell’ultimo periodo hanno parlato chiaro: l’ex Sassuolo è scivolato dietro Sebastiano Esposito nelle gerarchie. Incompatibilità tattica? Atteggiamento non conforme alle richieste dell’allenatore? Difficile dirlo, probabilmente la verità risiede come al solito nel mezzo. Fatto sta che nel momento in cui l’Inter aveva bisogno di supporto e forze fresche, Politano ha semplicemente dato prova di farsi trascinare dalle emozioni della partita (negative e positive) e di non essere all’altezza. Il gol di Dusan Vlahovic, in Fiorentina-Inter, nasce da una gestione irrazionale del pallone da parte sua negli ultimi scampoli del match.

MONTAGNE RUSSE – Non sarebbe giusto crocifiggere Politano per una parentesi del suo percorso nerazzurro in cui, tra l’altro, è stato anche vittima di uno scomodo infortunio alla caviglia. Ad inizio stagione, quando l’Inter stava testando il proprio motore, Politano appariva una risorsa, in un periodo in cui camminava letteralmente sulle acque (vedi articolo). Contro l’Udinese, nella vittoria per 1-0 con espulsione chiave di Rodrigo De Paul, l’ex Sassuolo fece una grandissima partita cogliendo anche un palo. Stava mostrando una condizione fisica invidiabile, al netto delle difficoltà di un ancora macchinoso e ingombrante Romelu Lukaku. Poi il lento declino, dovuto forse al posizionamento in campo. Politano, seppur oggetto di un esperimento simile col Sassuolo targato Giuseppe Iachini, stride parecchio da mezza punta e cerca sempre il modo di isolarsi sull’esterno. Conte avrebbe voluto utilizzarlo come arma per squarciare le difese avversarie a partita in corso. Ma in troppe occasioni ha prevalso la voglia di strafare e di mettersi in mostra, che hanno etichettato il classe ’93 come calciatore non pronto alla gestione di determinati momenti in determinate partite.

SEPARAZIONE CONSENSUALE – La sensazione è che Politano e l’Inter si siano incontrati al momento giusto, ma non siano fatti per convivere in futuro. L’Inter di Luciano Spalletti era una creatura ibrida, incapace di tastare le proprie forze e di focalizzare i suoi obiettivi con convinzione e chiarezza. L’embrione di Conte, invece, sa benissimo dove vuole arrivare, di chi o cosa ha bisogno e di quali risorse può invece fare a meno. Politano, in questo momento, è un mero addobbo decorativo che stona col resto dell’arredamento. Sfruttarne il valore assoluto, girandolo ad una delle pretendenti interessate come Roma, Atalanta o Fiorentina, potrebbe essere la mossa giusta per avvicinarsi all’obiettivo impronunciabile.