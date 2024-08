Inter, il puzzle di Inzaghi è semi-completo: a un passo dall’ultimo incastro!

L’Inter continua a prendere forma. Simone Inzaghi ha riabbracciato tutti i suoi nerazzurri ma per giungere alla completa perfezione ha bisogno dell’ultimo tassello.

PUZZLE IN COSTRUZIONE – Lo scorso 13 luglio i cancelli di Appiano Gentile si sono riaperti per permettere ai calciatori dell’Inter, seppur pochi, di inaugurare il ritiro estivo. A differenza di altri club italiani, quello nerazzurro non ha lasciato l’Italia per svolgere la preparazione. La tournée estiva programmata in Asia per il mese di luglio, infatti, è saltata e l’Inter, di conseguenza, è rimasta ad aspettare il rientro di tutti i suoi Nazionali a Milano. Sembrava dover trascorrere un’eternità prima che Simone Inzaghi potesse riavere tutti i suoi uomini a disposizione, e invece anche questo periodo d’attesa e transizione è ormai quasi completo.

Inter, la macchina perfetta ha bisogno del suo ingranaggio!

ULTIMO PEZZO – Il puzzle di mister Inzaghi è vicinissimo alla completa definizione. Il rientro degli olandese Denzel Dumfries e Stefan De Vrij di sabato hanno aggiunto il penultimo tassello al ritiro dell’Inter, considerando che i francesi Benjamin Pavard e Marcus Thuram, attesi nella stessa giornata, sono arrivati ad Appiano Gentile con qualche giorno d’anticipo. Per godere dell’immagine completa della sua rosa, in attesa ovviamente di eventuali nuovi innesti, a Inzaghi non resta che aspettare l’ultimo calciatore a doversi aggregare al gruppo nerazzurro. E non è un caso, probabilmente, se l’ultimo rientro a Milano sia proprio il più atteso e degno di nota. L’Inter per dirsi completa ha bisogno del suo leader, nonché capitano: l’ultimo incastro che renderà perfetto il puzzle sarà Lautaro Martinez. Sulla data del suo ritorno, anch’esso anticipato, sono già iniziate le previsioni.