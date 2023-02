Inter, il punto debole è chiaro. Inzaghi lavori sui contropiedi subiti

Il punto debole più influente nell’Inter della stagione 2022/2023 sono i contropiedi subiti. La squadra continua a prendere gol in tali situazioni, Simone Inzaghi lavori su questo fondamentale per trovare la solidità.

DEBOLEZZA – La debolezza della squadra nerazzurra è importante e ben evidente. Tutti gli altri allenatori lo conoscono e preparano la partita per colpire solo in un modo: il contropiede. Nelle ultime due partite in campionato l’Inter ha subito due gol su due in questa situazione. L’Udinese ha segnato in ripartenza dopo il passaggio sbagliato di Romelu Lukaku, cogliendo scoperta la fascia destra della retroguardia di Simone Inzaghi. Il Bologna nell’ultima gara ha colpito proprio su una palla persa in impostazione di Danilo D’Ambrosio, sfruttando il buco lasciato nel centro del campo dalla difesa avversaria. Riccardo Orsolini è stato totalmente libero di segnare, così come Sandi Lovric. In Champions League contro il Porto solo André Onana ha salvato la squadra dall’ennesima rete subita in contropiede. L’allenatore capisca le difficoltà e cerchi di trovare una soluzione, perché questo difetto persiste da inizio anno.