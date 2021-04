Inter, punto d’oro al Maradona: solo una vittoria tra le prime sette

Il pareggio di ieri dell’Inter sul campo del Napoli assume ulteriore valore alla luce dei numeri in casa dei campani (vedi focus) e soprattutto dei risultati in stagione allo stadio Diego Armando Maradona delle prime sette in classifica.

SOLO UNA VITTORIA – Il pareggio dell’Inter allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli è sicuramente un risultato da tenersi stretto. Un punto che tiene il Milan a nove distanze (una sorta di “+10”, considerando il vantaggio negli scontri diretti). Per chi fosse però ancora scettico, a dare ulteriore valore all’1-1 di ieri sera ci pensano i precedenti giocati dalle prime sette in casa dei campani. L’unica vittoria fin qui è quella infatti del Milan, un 1-3 a inizio stagione.

GRANDI CADUTE – L’Inter è stata l’unica tra le prime sette a strappare un pareggio al Napoli in trasferta. Oltre alla vittoria del Milan come anticipato sopra, infatti, le altre grandi del campionato sono cadute tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. E con risultati anche pesanti. Si ricordano per esempio il 4-1 rifilato all’Atalanta e il 4-0 alla Roma. Anche la Juventus non è riuscita a strappare un punto agli avversari, perdendo per 1-0 grazie al rigore tirato e segnato da Lorenzo Insigne. L’unica tra le prime sette a dover ancora affrontare i campani in trasferta è la Lazio. Insomma, un campo decisamente ostico, dove l’Inter avrebbe certamente potuto (con un pizzico di fortuna in più) portare a casa anche la vittoria. Ma alla luce di questi numeri, un pareggio è oro colato.