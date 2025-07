Inter, pugno duro con Çalhanoğlu: il club cambia strategia e gestione interna

L’Inter è in una fase di cambiamenti importanti e necessari sia sul piano prettamente di gioco e di rosa ma anche sul piano decisionale a livello societario. E Hakan Calhanoglu insegna.

PUGNO DURO – L’Inter sta cambiando pelle. Non solo sul campo, con l’arrivo di giovani talenti e l’inizio del nuovo ciclo targato Chivu, ma anche nelle dinamiche interne e nella gestione dei calciatori. Dopo anni in cui le esigenze individuali spesso influenzavano le strategie societarie, il club nerazzurro ha scelto una linea più netta: niente sconti, né concessioni senza basi solide. Lo dimostra il caso Hakan Çalhanoğlu, che ha manifestato, se pur velatamente, la volontà di trasferirsi al Galatasaray, club turco che lo corteggia da settimane. Tuttavia, l’Inter non intende aprire alcuna trattativa in assenza di una proposta concreta, all’altezza del valore del giocatore. Al momento, da Istanbul non è arrivata alcuna offerta ufficiale, mentre l’ambiente continua a spingere mediaticamente per una cessione che, secondo la dirigenza nerazzurra, non ha basi reali.

Calhanoglu, l’Inter rimane salda nelle sue posizioni

ZERO SCONTI – Il Galatasaray, infatti, è impegnato su un fronte ben più oneroso: la corsa a Victor Osimhen. Per l’attaccante del Napoli sono pronti a sborsare i 75 milioni della clausola rescissoria. L’accordo con il nigeriano sarebbe già definito: contratto da 16 milioni netti a stagione per quattro anni. Questo è un segnale di un investimento economico enorme che lascia poco spazio a manovre parallele. Di fronte a questi scenari, l’Inter resta ferma: nessuna cessione sottovalutata, nessuna pressione accettata. Il cartellino del giocatore si attesta sui 30 milioni di euro, un valore cresciuto e valorizzato grazie a nerazzurri. Per questo motivo la società ha tracciato una linea chiara: chi vuole andare via, deve portare offerte adeguate. Nel nuovo corso nerazzurro non c’è spazio per situazioni ambigue. E Çalhanoğlu, senza proposte concrete, resterà dove si trova. Con o senza entusiasmo.