Inter, una provocazione: l’arrivo di Frattesi si sarebbe potuto anticipare

Il centrocampo dell’Inter non è al momento al 100% e le riserve non sono all’altezza. C’è qualche rammarico per non aver voluto o potuto anticipare l’arrivo di Frattesi

LA PROVOCAZIONE − E perché non anticipare l’arrivo di Davide Frattesi a gennaio? Se bisognava fare un sacrificio in termini di esborso economico nel mercato invernale (con o al posto di Robin Gosens), l’Inter avrebbe potuto farlo per il centrocampista del Sassuolo. Ieri, come mai probabilmente quest’anno, tutte e tre i tenori del centrocampo nerazzurro hanno rivelato di non essere al top della forma. Che sia un problema fisico o mentale poco importa, ma non avere una valida alternativa ad uno dei tre invece si. Se Frattesi al momento non è all’altezza né di Nicolò Barella né di Hakan Calhanoglu, sicuramente però è superiore alle tre riserve. Arturo Vidal, Matias Vecino e Roberto Gagliardini. In questo momento così particolare della stagione, la freschezza della mezzala nero-verde avrebbe potuto aiutare Inzaghi. A maggior ragione data la partenza di Stefano Sensi. Un Frattesi in più che potesse far rifiatare a turno uno tra Barella o Calhanoglu senza snaturare il piano tattico e tecnico dell’Inter sarebbe servito eccome.