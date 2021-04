Inter, prosegue il trend contro il Verona: 3/4 dal ritorno in Serie A

Per l’Inter quelle contro il Verona sono difficilmente partite facili, come dimostra la gara di ieri (vedi highlights). Tuttavia, negli ultimi quattro scontri giocati dalle due squadre (ovvero dal ritorno in Serie A degli scaligeri), il trend per i nerazzurri è decisamente positivo.

SOLO UNO STOP – La vittoria per 1-0 in Inter-Verona è sicuramente un sigillo importantissimo nella lotta Scudetto. Contro una squadra, va detto, difficile da affrontare e che spesso ha complicato la vita ai nerazzurri. Anche se, andando ad analizzare il trend delle ultime sfide, non si direbbe. Nelle quattro gare disputate tra Inter e Verona negli ultimi due campionati (ovvero dal ritorno in Serie A dei gialloblu), sono tre le vittorie dei nerazzurri con un solo stop nella gara di ritorno dello scorso anno.

NUMERI NEL DETTAGLIO – Le due sfide tra Inter e Verona giocate a San Siro si sono concluse con due vittorie per la squadra di Antonio Conte. 2-1 la prima (in rimonta, con reti di Matias Vecino e Nicolò Barella) e 1-0 quella di ieri, con il sigillo di Matteo Darmian. Al Bentegodi una vittoria (l’andata di questo campionato, con l’1-2 firmato da Lautaro Martinez e Milan Skriniar) e un pareggio, il 2-2 della sfida di ritorno del campionato 2019-2020. Un trend che prosegue, in attesa del prossimo campionato. Ma per il momento è sufficiente godersi il trionfo di ieri.