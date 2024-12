Inter, pronta per febbraio? Calendario da cardiopalma!

Sarà un febbraio per cuori forti quello che attende l’Inter. Dando uno sguardo avanti nel calendario, è prevista infatti una serie di partite importantissime e di scontri diretti tutti da giocarsi

CALENDARIO INTENSO – Lo sappiamo, sono e saranno ancora tante le partite per tutte le squadre in questa stagione. Specialmente per l’Inter, in corsa in tutte le competizioni e pronta per giocarsi la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita a gennaio, oltre al famigerato Mondiale per Club FIFA in programma la prossima estate. In attesa del difficile scontro diretto di lunedì sera con la Lazio e dando uno sguardo al futuro nel calendario della squadra, il febbraio che attende i nerazzurri e i suoi tifosi non è adatto ai cuori deboli. Tanti, infatti, gli scontri diretti in programma. In un mese (e poco più) che sarà un vero e proprio crocevia per la stagione.

Inter, sarà un febbraio più che intenso: il calendario è più che ostico

MESE INTENSO – Per l’Inter il famigerato mese di febbraio si aprirà con l’atteso derby in trasferta contro il Milan, rivincita dell’1-2 dello scorso settembre a San Siro. Pochi giorni dopo, ovvero il 9 febbraio, sarà la volta della gara di ritorno con la Fiorentina in casa (senza aver giocato ancora quella di andata, per inciso), mentre il 16 febbraio è in programma la trasferta di Torino contro la Juventus. Una gara più, tra virgolette, abbordabile attende poi i nerazzurri il 23 febbraio in casa contro il Genoa di Patrick Vieira.

SCONTRI DIRETTI E RECUPERO – Andando ad allargare un po’ il tiro, possono essere inserite altre due sfide a ridosso del mese di febbraio: quella contro il Monaco del 29 gennaio, fondamentale per un posto tra le prime otto, e lo scontro diretto Napoli-Inter del 2 marzo. Finita qui? No. Perché proprio a febbraio, dopo il derby o prima della gara contro la Juventus, è in programma anche il recupero di Fiorentina-Inter. Insomma, un periodo che metterà alla prova tutti i tifosi nerazzurri.