Inter, il problema trasferta è serio: numeri folli lontano da San Siro

Il problema delle trasferte in questa stagione per l’Inter è decisamente serio. Lo testimoniano dei numeri folli. Lontano da San Siro quella nerazzurra è una squadra totalmente diversa.

PROBLEMA TRASFERTA – Delle otto gare perse in questo campionato, ben sei sono arrivate in trasferta per l’Inter. Lazio, Milan, Udinese, Juventus, Bologna e Spezia. Più i due unici pareggi di questa Serie A, contro Monza e Sampdoria. Una miriade di punti persi lontano dalle mura di San Siro, frutto anche di tanti, troppi gol subiti. Ben 24, il dato peggiore nella storia nerazzurra del Dopoguerra. Una fase difensiva da horror, come dimostrato anche ieri sera dove ai liguri sono bastati due tiri in porta per siglare i due gol che hanno portato alla vittoria. A differenza di quanto fatto vedere dall’Inter, con oltre 20 conclusioni verso la porta, 7 nello specchio e un solo gol. Su rigore.

RISCHIO CHAMPIONS LEAGUE – Proprio con questi numeri arriva ora la trasferta più importante della stagione per l’Inter. Quella di martedì in Champions League contro il Porto. Nella massima competizione europea i numeri fuori casa dei nerazzurri non sono molto più incoraggianti di quelli in campionato: un pareggio contro il Barcellona, una vittoria contro il Viktoria Plzen e la sconfitta contro il Bayern Monaco. Per un totale, in ogni caso, di cinque gol subiti in tre partite. A frutto di altrettanti, però, segnati. Per l’Inter martedì sarà sicuramente una partita infernale per moltissimi motivi, visto anche la carica dell’ambiente lusitano. Dove servirà la miglior difesa, quella che nelle passate stagioni ha fatto le fortune di questa squadra.