Inter, problema insormontabile: la legge del monte ingaggi si ripete

Il monte ingaggi è uno dei temi più discussi in casa Inter, che ogni anno cura particolarmente gli aspetti legati ai costi del singolo calciatore in rosa. Una situazione che si ripete ciclicamente e crea inutilmente malumore in periodo di calciomercato, visto che ormai è tutto trasparente

SCELTA ORMAI OBBLIGATA – Il mancato riscatto di Romelu Lukaku, che arriva dopo il rinnovo fallito di Milan Skriniar, ha una motivazione. Ed è la stessa che spinge la cessione di Marcelo Brozovic dopo il ricco rinnovo di poco più di un anno fa: il monte ingaggi. Più precisamente, il monte ingaggi insostenibile. O meglio, non più sostenibile. L’Inter deve ridimensionare i propri costi senza aggiungerne altri in ottica futura. Ciò spiega sia le operazioni in prestito annuale senza possibilità di riscatto sia le cessioni dei titolari con ingaggi pluriennali particolarmente pesanti. Brozovic non è né il primo né sarà l’ultimo sacrificato sull’altare del monte ingaggi. E se l’erede di Skriniar sarà un difensore a costo praticamente zero, a cui “girare” l’ingaggio risparmiato dalla non-firma del centrale slovacco, tutto torna. Torna anche Lukaku, ma solo se nuovamente in prestito (meno oneroso, ndr) e magari con stipendio ridotto. L’impossibilità di acquistare senza prima cedere è un canovaccio ormai consolidato in casa Inter. Nulla di nuovo…

Monte ingaggi Inter sempre sotto la lente

RIDIMENSIONAMENTO CONTINUO – La direttiva “cedere per acquistare” fa arrabbiare i tifosi in ogni sessione di calciomercato, ma certo non fa felici i dirigenti. Il problema, ogni anno, è sempre lo stesso: cedere bene per acquistare meglio. L’Inter, purtroppo, non sempre cede bene. E a volte è costretta ad accontentarsi di un doloroso addio con l’unica funzione di alleggerire il bilancio alla voce “monte ingaggi”. Per quanto riguarda gli acquisti, meglio optare per la strategia del silenzio in attesa degli annunci ufficiali e poi delle conseguenti dimostrazioni sul campo. Perché la ricerca dei migliori parametri zero in linea con i limiti del monte ingaggi è l’unica mossa rimasta all’Inter per provare a restare competitiva. Non significa pianificare ma solo ed esclusivamente navigare a vista sperando di limitare i danni anno per anno. E per il momento qualcosa sta funzionando: l’Inter si ritrova in rosa un asset come André Onana (vedi focus), che diventerà “insostenibile” solo dopo la presentazione di offerte indecenti. Sia per il cartellino all’Inter sia soprattutto per l’ingaggio al calciatore. Non resta che aspettare e vedere chi saranno i nuovi Skriniar, Brozovic o Lukaku della storia nerazzurra. Alla fine tutto torna: la legge del monte ingaggi non si dribbla. Ed è insormontabile per l’Inter e i suoi (ambiziosi?) piani sul mercato.