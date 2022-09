Inter, abbiamo un problema in difesa! Allarmante il dato su tiri e gol subiti

L’Inter ha un problema molto serio in difesa, e non solo per il numero di gol subiti. A preoccupare è soprattutto il dato sui tiri.

POCA TENUTA – Dopo cinque giornate, non si può negare l’evidenza. L’Inter ha un problema in difesa. Non potrebbe essere altrimenti per una squadra che ha subito 8 gol in cinque gare di campionato. Per contestualizzare meglio il dato, quella nerazzurra è la terza peggior difesa in Serie A. A parimerito con il Bologna, per carità. Ma l’Inter è anche l’unica squadra tra le prime dieci ad aver subito almeno 8 gol. Le altre sono Cremonese, Spezia, Sampdoria, Verona (tutte a 9) e Monza (13). Tutte dal tredicesimo posto in giù in classifica. Ma com’è possibile leggere il nome dei nerazzurri tra queste compagini?

Inter, un’analisi dei problemi difensivi

MECCANISMI SALTATI – Osservando questo inizio di campionato, si sono rivisti i fantasmi del precampionato. Nonostante gli uomini siano sempre gli stessi, sembra molto più facile segnare all’Inter. Ulteriore contesto al dato: in questo campionato (5 gare appena) i nerazzurri hanno già subito un quarto dei gol della scorsa stagione. E i motivi principali di tanta permeabilità si sono visti tutti nella sconfitta di sabato. Il centrocampo non applica nessun filtro alla trama di gioco di avversaria. Marcelo Brozovic e colleghi corrono in modo confuso, e questo fa saltare ogni distanza anche in difesa. La retroguardia sembra pagare il prezzo – fin troppo salato – del calcio offensivo predicato da Simone Inzaghi. Ma nonostante i problemi strutturali del reparto difensivo, c’è un ulteriore dato da analizzare.

PERFORABILITÀ – L’Inter è tra le sette peggiori difese del campionato, lo abbiamo già visto. Ma il dato ancor peggiore arriva se si analizzano i tiri subiti, e non solo i gol. I nerazzurri hanno infatti subito 19 tiri verso la propria porta. E di questi 8 si sono trasformati in reti per gli avversari. Un tasso di conversione del 42% per chi scaglia il pallone verso Samir Handanovic. E questo è il terzo peggior dato della Serie A 2022/23. Solo Michele Di Gregorio del Monza e Andrea Consigli del Sassuolo sono più perforabili dello sloveno. Concedendo gol nel 44,8% e 71,4% dei tiri che affrontano. Volendo peggiorare l’analisi, possiamo prendere in considerazione gli expected goals. Secondo i dati di FBref.com, l’Inter avrebbe dovuto subire circa 4 reti. Mentre il passivo reale recita esattamente il doppio. Anche il portiere rappresenta quindi un problema per l’Inter. E la domanda sorge spontanea: quando verrà data una chance ad Andre Onana?