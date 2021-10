Inter, un problema che costa punti pesanti: la mancanza del colpo del KO

L’Inter sta evidenziando un’incapacità di chiudere le partite mettendo in ghiaccio il risultato. Tendenza che finora è costata punti pesanti e ha riaperto match che sembravano in pugno. Uno dei problemi su cui Inzaghi dovrà lavorare nelle prossime settimane.

ERRARE È UMANO – L’Inter e il colpo del KO. Un binomio che in questo inizio di stagione sembra non andare d’accordo. I nerazzurri hanno evidenziato una cronica difficoltà a chiudere i match e mettere in sicurezza il risultato. La tendenza a tenere sempre in vita l’avversario è un difetto che spesso presenta il conto e in alcune occasioni è stato piuttosto salato. Contro la Sampdoria l’Inter passa due volte in vantaggio, non chiude la partita e rischia addirittura di perderla. In Champions League, contro il Real Madrid, piovono occasioni, ma alla fine ne basta una agli uomini di Carlo Ancelotti per imporsi a San Siro. Sul 2-2 contro l’Atalanta, Federico Dimarco ha la possibilità di vincerla con un rigore. Palla sulla traversa e terrore finale per il gol beffa annullato a Roberto Piccoli. Si può citare anche il match con lo Shakhtar Donetsk. La lista è lunga.

PERSEVERARE È DIABOLICO – Nel match di ieri contro la Lazio abbiamo assistito allo stesso copione recitato dagli stessi interpreti (vedi articolo). Nella prima ora di gioco, l’Inter è meritatamente in vantaggio e ha la possibilità di trovare il raddoppio per mettere la partita in discesa e portare a casa i tre punti. L’occasione più ghiotta è quella che vede Nicolò Barella al cross con Edin Dzeko a pochi metri dalla porta pronto al più facile dei tap-in. Impatto sbagliato sul pallone e traiettoria sballata che scavalca il bomber bosniaco. Momento chiave che svolta il match, rimettendo in piedi un avversario che stava per essere tramortito da un montante che lo avrebbe messo al tappeto. Aspetto su cui bisogna lavorare e che Simone Inzaghi deve assolutamente migliorare, perché poi gli avversari non ricambiano il favore e non perdonano. Ieri l’hanno dimostrato fin troppo bene.