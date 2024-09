Inter Primavera, ripartire dai big per invertire una tendenza!

L’Inter Primavera si appresta a disputare la sesta partita del Campionato Primavera 1: i nerazzurri, undicesimi in classifica, saranno ospiti della Sampdoria.

IL PUNTO – L’Inter Primavera non riesce a trovare la formula giusta per uscire dall’impasse in cui versa dopo le prime 5 partite stagionali. Il club nerazzurro ha sin qui totalizzato 7 punti in classifica, posizionandosi all’undicesimo posto. Due le sconfitte per i nerazzurri: quella contro la Lazio, per 2-3, e quella nel derby contro il Milan, con il punteggio finale di 1-3. Ora è il momento di dare un significato diverso alla propria stagione, nell’ottica di evitare un’inaspettata mancata qualificazione ai playoff per lo scudetto.

Inter Primavera, i big e la possibilità di salire in cattedra: lo scenario

IL FUTURO – Per vedere un’Inter completamente performante nel Campionato Primavera è necessario poter assistere al ritorno a pieno regime di calciatori come Luka Topalović e Giovanni Mosconi. Il solo Thomas Berenbruch, la principale nota positiva dell’inizio di campionato dei nerazzurri, non può bastare. L’Inter ha bisogno di calciatori capaci di far coincidere le aspettative ingenerate nei propri confronti con le prestazioni offerte in campo. Lo sloveno, in particolare, ha dimostrato anche in Nazionale ciò di cui può essere in grado.

LA NAZIONALE – Tre reti consecutive per lui in altrettante gare disputate con la Slovenia U-19 negli ultimi mesi. Prima contro l’Italia, poi contro la Polonia e infine contro l’Irlanda. Il tutto con la fascia di capitano e il numero 10 sulle proprie spalle. Non può essere un caso: il classe 2005 non è solo dotato di qualità tecniche, ma anche di una certa consapevolezza nei propri mezzi. Non gli resta che darne prova anche con la maglia nerazzurra.