Inter Primavera, le scelte di Chivu funzionano: il tecnico osa ma vince

La Primavera nerazzurra trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo il successo con il Cagliari, anche il Torino è battuto. Importanti soprattutto le scelte di Chivu

RISCHIO EFFICACE – La Primavera di Cristian Chivu ha ripreso a correre. Dopo la vittoria in rimonta sul Cagliari, è arrivato anche il successo contro il Torino. Un 2-0 che avvicina i nerazzurri alla zona playoff, vero obiettivo stagionale. La vittoria è dovuta anche alle scelte particolari del tecnico romeno, che dopo 37′ effettua ben 3 cambi per dare una scossa alla squadra. I nuovi ingressi danno quel qualcosa in più. Da segnalare, in particolare, la prestazione del terzino Alem Nezirevic. Oltre a una buona fase difensiva, il nuovo arrivato ha sorpreso per la tecnica individuale e la personalità palla al piede.

CERTEZZE – La certezza di questo periodo – considerato che Iliev dovrà rientrare piano piano a pieno regime – si chiama Francesco Pio Esposito. L’attaccante nerazzurro, con il gol realizzato contro i granata, ha raggiunto quota 9 gol in campionato. Un inizio d’anno veramente speciale per il numero 23 nerazzurro. Oltre a lui, anche Valentin Carboni rimane una pedina importante per la squadra di Chivu. L’argentino deve ancora ritrovare il ritmo partita, ma è uno dei punti di riferimento della manovra nerazzurra.