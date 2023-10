Inter Primavera, un gruppo coeso. E Chivu è bravo a guidarli

Un’Inter Primavera da incorniciare. Un gruppo mai domo, che sa soffrire e sa come reagire e rialzarsi. I “nerazzurrini” di Chivu mostrano come credere a una vittoria voluta sin dai primi minuti.

MATURITÀ – Una squadra, quella dell’Inter Primavera, che dimostra maturità nonostante un gruppo giovanissimo e un cambio generazionale in campo con tanti “big” partiti per altri lidi. I nerazzurrini di Christian Chivu escono con tre punti meritatissimi dal match contro il Bologna andato in scena questa mattina. Dopo il vantaggio iniziale arrivato grazie a un tap-in vincente di Kamate, l’Inter nonostante il pari incassato qualche minuto più in la, continua a tenere alto il ritmo e a cercare spesso la via del gol.

COESI – Una Primavera coesa, come poche in questo inizio di stagione. Un gruppo che risponde presente alle richieste del tecnico romeno, ma che spesso richiama i suoi all’attenzione viste le tante disattenzioni difensive della retroguardia meneghina. I due gol di oggi, uno al 12′ e l’altro al 90′ arrivano per delle distrazioni della retroguardia nerazzurra che rischia poi di volatilizzare tutto quello che di buono hanno incassato gli attaccanti.

Inter Primavera, avanti tutta

Tanti i nomi di spicco in questa Inter, a partire da Kamate e Akinsanmiro. Due leader trainanti della squadra, senza contare poi i tantissimi 2005 che si stanno ambientando in una società che richiede il meglio anche a livello giovanile. A partire da Bovo, che nel mentre migliora la qualità contribuisce al centrocampo dell’Inter con la sua quantità. Così come Miconi, laterale destro che sa già sia attaccare che difendere. Fino ad arrivare a Berenbruch che da neo entrato si inventa la giocata della giornata e regala all’Inter tre punti preziosi come l’oro. Tutti uniti verso un unico obiettivo: e proprio così si riesce a strappare la vittoria al 93′ dopo una cappellata difensiva allo scadere del secondo tempo che aveva regalato ai padroni di casa il momentaneo pareggio.