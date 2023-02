Inter Primavera, contro il Cagliari Chivu scopre la stella di Esposito

La Primavera torna alla vittoria in casa del Cagliari. I tre punti in terra sarda portano la firma di un giocatore in particolare, ovvero Pio Esposito

STELLA – La Primavera di Cristian Chivu respira. Dopo il pareggio col Bologna, tornano i 3 punti contro il Cagliari. La vittoria per 2-3 in terra sarda certifica diverse cose. La prima è che la squadra ha recuperato una buona tenuta mentale. Dopo il vantaggio iniziale, l’uno-due dei padroni di casa poteva tagliare le gambe alla squadra di Chivu. Invece, i ragazzi allenati dal tecnico romeno riescono prima a pareggiare il match, poi addirittura a portarlo a casa. Il merito va in particolare alla nuova stella della squadra, ovvero Francesco Pio Esposito. Senza Iliev e Carboni, ad illuminare l’attacco nerazzurro ci pensa lui. Meno fantasia, più concretezza. E se i primi due gol sono da bomber d’area, il tris arriva con una prodezza da fuori, con il pallone che scheggia la traversa e si insacca sotto l’incrocio. E i numeri dell’attaccante nerazzurro si fanno interessanti. In campionato sono 8 i centri in 18 partite, con 3 assist. Dato l’infortunio di Zuberek, Esposito ha il posto da titolare quasi garantito. E se continuerà su questa strada, allora presto si dovrà pensare al miglior futuro per il classe 2005.