Inter Primavera a confonto con Juventus Next Gen e Milan Futuro

L’Inter si prepara a iniziare un’altra stagione divisa ad alti livelli tra Serie A e Primavera 1. In assenza di seconda squadra in Serie C, anche per questa annata, la società nerazzurra deve ragionare in modo diverso dalle principali avversarie Juventus (Next Gen) e Milan (Futuro)

MILANO – Prima dell’esordio dell’Inter in Serie A, previsto sabato a Genova, ci sarà quello della nuova Inter Under-20 in Primavera 1 contro il Bologna venerdì. Una nuova avventura sotto la guida di Andrea Zanchetta, a cui è chiesto un doppio lavoro in questa stagione. Il primo riguarda proprio l’Inter Under-20. E il secondo è legato all’Inter Under-23, che ancora non esiste ma è già in cantiere. I tre anni che separano progettualmente le due squadre (Under-23 e Under-20, ndr) dovranno essere colmati da una sola formazione. Lo step intermedio mancante tra il Settore Giovanile e la Prima Squadra è argomento sempre caldo in casa Inter. Il tema, invece, è già stato affrontato in passato e messo nero su bianco sia in casa Juventus sia in casa Milan, che è pronto all’esordio in Serie C proprio in questa stagione. Chi sono i principali talenti in rampa di lancio?

Milan Futuro sulla scia della Juventus Next Gen ma con Camarda extra lusso

PROGETTO U23 – La stella della Juventus Under-23 è Joseph Nonge, centrocampista belga classe 2005 già nel giro della Prima Squadra e del Belgio Under-20. E infatti la Juventus proverà a monetizzare subito con il 19enne scuola Anderlecht. Lo stesso dovrebbe verificarsi con gli altri profili considerati già di troppo per la seconda squadra. Un “lusso” che in Serie C non si può portare avanti per troppi anni. Aver fallito a più riprese il salto in Serie B non aiuta. In pratica, al momento non esistono stelle bianconere in uscita dal Settore Giovanile. Lo stesso non può dirsi in casa rossonera. Il Milan Futuro inizia la sua storia dalla valorizzazione del talento italiano Francesco Camarda, attaccante classe 2008. Un profilo molto sotto età addirittura per la Primavera della scorsa stagione, quando era ancora Under-19. Figuriamoci per l’Under-20 attuale, per l’Under-23 e soprattutto per la Prima Squadra. Ed è questo lo spunto di riflessione sul tema.

I talenti dell’Inter Primavera: Topalovic quello più esposto?

SECONDA SQUADRA – Il Milan non fa perdere tempo a Camarda in Primavera ma allo stesso tempo temporeggia per inserirlo in pianta stabile nella Prima Squadra. Nell’Inter un profilo simile probabilmente oggi sarebbe la quinta punta a disposizione di Simone Inzaghi, almeno fino a prova contraria. Questo sottolinea l’importanza della seconda squadra. Camarda titolare in Serie C e allo stesso tempo panchinaro in Serie A non è utopia. Il Milan ha pensato a questa opzione nell’allestire la seconda squadra. L’Inter è senza questo step intermedio e deve cercare di valorizzare al più possibile i suoi talenti in Primavera 1. L’investimento fatto in estate presuppone che sia Luka Topalovic, centrocampista sloveno classe 2006, la stella dell’Inter Under-20 di Zanchetta. Al di là della novità Topalovic, i riflettori sono puntati sull’italiano Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005. Ammesso che non venga ceduto in prestito entro fine agosto per fargli fare esperienza con i grandi… La differenza sotto la Prima Squadra è evidente: l’Inter Primavera deve fare i conti sia con la vecchia Juventus Next Gen sia con il nuovo Milan Futuro. C’è da raddoppiare il lavoro per dimezzare i tempi di valorizzazione dei talenti del suo vivaio.