Inter Primavera, bisogna rialzarsi subito: ecco il calendario dei nerazzurri

L’Inter Primavera è reduce dalla sconfitta ai calci di rigore contro il Rukh Lviv nello spareggio di UEFA Youth League. La squadra di Chivu deve subito rialzare la testa e andare avanti

ANDARE AVANTI – L’Inter di Cristian Chivu torna con il morale a terra dalla Polonia. I nerazzurri hanno perso lo spareggio di UEFA Youth League ai calci di rigore contro il Rukh Lviv. Decisivo l’errore dagli 11 metri di Aleksandar Stankovic, che ha seguito quelli di Iliev e Fontanarosa. Tanta delusione in casa nerazzurra, che però deve essere subito superata. La squadra di Chivu ora potrà concentrarsi appieno sul campionato, che attualmente la vede occupare l’undicesima piazza. Le prossime tre partite diranno molto sulle prospettive della squadra nerazzurra. I ragazzi di Chivu affronteranno Bologna, Cagliari e Torino. Poi, il 22 febbraio, i quarti di finale della Coppa Italia Primavera contro la Sampdoria, competizione alla portata dei nerazzurri e che consentirebbe loro di portare a casa un trofeo. Il mese di febbraio si chiuderà con la sfida all’Hellas Verona. Importante per l’Inter cercare di recuperare punti per agguantare quantomeno la sesta posizione, che consentirebbe ai nerazzurri di disputare i playoff e di avere quindi delle chance di riconfermarsi Campioni d’Italia, dopo il titolo conquistato lo scorso anno.