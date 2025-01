Inter, prima il Lecce e poi il Monaco. Cinque giorni complicati

CALENDARIO – Da lunedì in poi invece, si inizierà a pensare a come chiudere la pratica in ChampionsLeague e provare a strappare il pass diretto per gli ottavi. A Milano arriverà il Monaco che nell’ultima giornata europea ha strappato tre punti preziosi e proverà a giocarsi l’accesso diretto con un eventuale vittoria a San Siro. Da febbraio in poi invece, l’Inter scenderà in campo prima contro il Milan e poi contro la Juventus a Torino. Due gare che si preannunciano complicate anche in vista della rincorsa europea. Infine, a metà mese torna la Coppa Italia con i quarti di finale contro la Lazio.