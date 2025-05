Inter, prima la finale poi il mercato: ecco i rinforzi che servono!

L’Inter, il 31 maggio, si gioca un’intera stagione. Una finale che vale molto in termini di prestigio ma che condizionerà inevitabilmente anche il mercato futuro dei nerazzurri.

ERRORI – L’Inter si sta preparando per la notte europea che si giocherà sabato sera a Monaco di Baviera. Gli ormai ex campioni d’Italia devono fare tesoro della stagione passata per non ripetere gli stessi errori il prossimo anno. Cosa non ha funzionato? Molto probabilmente l’immobilismo societario nella stagione 2024/2025 ha condizionato notevolmente il percorso dei nerazzurri. Nonostante le numerose rotazioni chirurgiche di Simone Inzaghi alcuni giocatori chiave hanno subito gravi infortuni che hanno pesato nell’economia della squadra. Spesso i sostituti non all’altezza dei titolari, l’età avanzata di alcuni giocatori e i numerosi impegni, tutti questi fattori negativi hanno portato i nerazzurri a mancare 3 competizioni su 4. Inoltre, circa 20 milioni di euro sono stati spesi tra Tomas Palacios e Josep Martinez, ma sono serviti alla squadra per poter lottare su tutti i fronti?

Il mercato dell’Inter dovrà essere impeccabile il prossimo anno

INVESTIMENTI – È vero che l’Inter deve ancora giocare la finale di Monaco. Il risultato potrà anche influenzare la permanenza o meno del tecnico piacentino. Rimane però fondamentale allestire una rosa adeguata che possa essere da subito competitiva. In porta l’asse Yann Sommer-Josep Martinez sembra poter dare sufficienti garanzie. In difesa è necessario rinnovare di un anno Francesco Acerbi e Stefan De Vrij ma serve assolutamente un centrale titolare giovane ed esperto. A centrocampo è stato scoperto Nicola Zalewski come vice di Henrikh Mkhitaryan, mentre nelle ultime ore si sta ufficializzando l’acquisto dal Marsiglia dell’esterno Luis Henrique. Scalpita il neo acquisto Petar Sučić che sarà utile come vice di Hakan Çalhanoğlu. È in attacco che l’Inter deve fare gli sforzi maggiori. Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma, è il profilo ideale per i nerazzurri. Come detto da Piero Ausilio bisogna rinforzare la squadra con investimenti mirati.