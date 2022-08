Inter, prima del derby con il Milan un’ultima tappa. Poi addio a un peso

Dopo aver archiviato senza grossissime difficoltà la pratica Cremonese con il 3-1 di ieri a San Siro, l’Inter prepara la marcia di avvicinamento al già sentitissimo derby di sabato (ore 18) contro il Milan. Prima di potersi concentrare al 100% sulla gara, però, servirà affrontare un’ultima – importante – tappa.

CONTO ALLA ROVESCIA – Sabato sera, ore 18, a San Siro andrà in scena il primo derby tra Inter e Milan della stagione. Una gara a cui le due squadre arrivano sicuramente con sensazioni diverse. I nerazzurri hanno voglia di riscatto dopo lo scudetto sfumato (proprio a favore dei rivali cittadini) la scorsa stagione e arrivano dopo una vittoria netta contro la Cremonese. I rossoneri, di contro, arrivano dopo un pareggio per 0-0 contro il Sassuolo, ma con la possibilità di preparare la gara con ben minor pressione rispetto all’Inter. Già. Perché per i nerazzurri, prima del derby, resta un’ultima e importante tappa da affrontare. Ovvero l’ultimo giorno di calciomercato. Un periodo, quello della compravendita di giocatori, che nelle ultime stagioni sta creando non pochi grattacapi ai nerazzurri. E che si ripercuote, inevitabilmente, sulla testa di allenatore e giocatori.

Inter e calciomercato, una pressione in meno vista derby

VIA UN PESO – Per questo sabato sera, finalmente l’Inter potrà affrontare la sua prima partita in stagione senza il grosso peso derivante dal calciomercato sulle spalle. A giochi fatti, per chi sarà rimasto ancora in squadra (vista la situazione in casa nerazzurra non si può mai sapere fino all’ultimo…), finalmente ci si potrà concentrare solo sul calcio giocato. Una pressione in meno per l’Inter, per Inzaghi e per i giocatori, in una partita che di pressioni ne fornisce già più che a sufficienza. Specialmente dopo quanto successo lo scorso anno. Solo due giorni, poi finalmente testa al campo. A partire dal derby.