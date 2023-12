Inter, la pressione motiva: Juventus, quanti aiutini dal calendario!

Per tre giornate consecutive, l’Inter da calendario deve scendere in campo dopo la Juventus. I bianconeri, infatti, contro Monza, Napoli e la prossima giornata contro il Genoa, hanno la possibilità di scendere in campo di venerdì e sempre prima dei nerazzurri. Che, fin qui, hanno sempre usato la pressione per caricarsi.

SCELTE DI CALENDARIO – Mentre qualcuno sulla sponda bianconera si lamenta – ironicamente – di presunti aiuti a un’Inter dominante sia a Napoli, che contro l’Udinese, tutti tacciono sulle stranezze di calendario. Nonostante non abbia le coppe, infatti, la Juventus ha potuto scendere in campo di venerdì sia contro il Monza, che contro il Napoli. Con tanto di arrivo alla gara contro i partenopei con due giorni in più di riposo. Un privilegio, quello bianconero, di dettare il ritmo giocando sempre prima dei nerazzurri. Tuttavia, fin qui, l’Inter di Simone Inzaghi ha sempre preso la pressione di dover contro-sorpassare gli avversari come motivazione extra. Sono due esempi le gare contro Napoli e Udinese, dove sono arrivate due prestazioni stellari con sette gol segnati e zero subiti. La prossima giornata si ripeterà la stessa storia: Juventus in campo venerdì (per quale motivo?) con il Genoa e Inter in trasferta domenica a Roma contro la Lazio. Dove servirà un’altra grande risposta.