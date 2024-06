L’Inter prenota Tessmann! Ecco chi è il talento del Venezia

L’Inter è in trattativa per l’acquisto di Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia. Un profilo con tutte le carte in regola per inserirsi nella mediana dei nerazzurri.

COLPO LAMPO – L’Inter sta conducendo una trattativa a fari spenti con il Venezia per acquistare il cartellino di Tanner Tessmann, regista di centrocampo dei lagunari. Un’operazione che appare nelle cronache di calciomercato all’improvviso, nella serata di ieri sera, e che sembra già vicinissima alla chiusura. Secondo le prime indiscrezioni, il centrocampista statunitense rimarrà in Veneto anche la prossima stagione (in prestito), divenendo arruolabile in nerazzurro dall’estate 2025. Un colpo improvviso, che spiazza addetti ai lavori e ai tifosi, ma che sembra anche perfettamente in linea con le strategie dell’Inter. Per diversi motivi.

LINEA VERDE – Tanner Tessmann è un centrocampista statunitense, nato il 24 settembre 2001. Muove i primi passi in patria, prima con il North Texas e poi con i vicini dell’FC Dallas. Con questi ultimi esordisce in MLS a 18 anni, mettendosi subito in mostra come uno dei talenti più interessanti degli Stati Uniti. Il Venezia lo acquista nell’estate 2021, quella della promozione in Serie A, e al suo primo anno in Italia Tessmann disputa 20 partite nel massimo campionato. Un breve rodaggio prima di diventare un tassello fondamentale dei lagunari nelle due stagioni successive (9 gol in 69 presenze), che valgono il ritorno in Serie A. È quindi un centrocampista giovane ma con già buona esperienza, che incrementerà ulteriormente nel corso della prossima stagione. Ma Tessmann è anche un profilo adatto all’Inter? Vediamolo nel dettaglio.

REGISTA 4.0 – L’aspetto di Tessmann che risalta maggiormente è sicuramente il fisico: 1,92 metri per 86 kg, che lo rendono un centrocampista estremamente strutturato. Ideale soprattutto in fase di interdizione, tanto che è il decimo centrocampista dell’ultima Serie B per recuperi totali (326 secondo i dati di FootData). Ma in realtà Tessmann è bravissimo soprattutto in fase di costruzione, grazie alle ottime proprietà di calcio: con 1.749 passaggi riusciti, è il secondo miglior centrocampista della serie cadetta 2023/24 (fonte: FootData). Unendo le sue caratteristiche, quindi, non sorprende vedere la heatmap della sua ultima stagione (presa da Sofascore):

Con Tessmann l’Inter trova non solo un regista con un’ottima visione di gioco. Ma anche un tuttocampista, in grado di spaziare per tutta la fascia centrale del campo. Un profilo che ricalca benissimo le orme dell’ultimo Hakan Calhanoglu, con cui lo statunitense classe 2001 condivide anche il tiro da fuori e l’abilità sui calci piazzati. In sintesi, un profilo perfetto per l’Inter di Simone Inzaghi.