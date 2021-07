Inter, prende forma l’11 di Inzaghi: prime indicazioni contro la Pergolettese?

L’Inter, quest’oggi, scenderà in campo per un test contro la Pergolettese, formazione militante in Serie C. Possono arrivare le prime importanti indicazioni sul possibile 11 di Inzaghi.

FORMA – L’Inter, questo pomeriggio, scenderà in campo per un test contro la Pergolettese. Inzaghi, neo tecnico nerazzurro, avrà a disposizione alcuni big: l’obiettivo è cominciare a disegnare l’11 titolare che scenderà in campo quando le sfide cominceranno a pesare e ad assegnare punti. Si vedrà, infatti, parte della difesa titolare con Skriniar e de Vrij a guidare il pacchetto arretrato, in attesa del ritorno di Bastoni dalle vacanze. A centrocampo si vedranno, certamente, Brozovic ed il neo-acqusito Calhanoglu che, in attesa di capire il futuro di Eriksen, sarà titolare a centrocampo. Occorrerà pazientare, invece, per vedere l’attacco titolare: per Lukaku le vacanze sono finite e, a breve, sarà a disposizione di Inzaghi. Per Lautaro Martinez, invece, fresco vincitore della Copa America con l’Argentina, bisognerà attendere ancora un po’.