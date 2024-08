Inter, un precampionato con tanti gol subiti. Inzaghi al lavoro

Simone Inzaghi aveva chiesto alla difesa delle risposte concrete nell’ultima uscita a Londra contro il Chelsea. I nerazzurri, nonostante un’ottima prova, non sono riusciti a mantenere la porta inviolata dell’Inter.

LAVORO – A poco meno di una settimana dalla prima uscita stagionale in Serie A, ad Appiano Gentile Simone Inzaghi lavorerà sulla difesa. L’Inter, anche nell’ultima amichevole contro il Chelsea, non è riuscita a tenere la porta inviolata. Una caratteristica che, nel corso dell’ultima stagione, è stata fondamentale per la vittoria del ventesimo scudetto. Prima Josep Martinez, buttato subito nella mischia, e poi con il rientro di Yann Sommer, i nerazzurri hanno subito sempre gol eccetto nella vittoria per 3-0 contro il Las Palmas. Un dettaglio da non sottovalutare sin dall’inizio della nuova stagione. Proprio per questo Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso in questa Inter ed è pronto ad approfondire la questione.

Inzaghi, c’è qualcosa da migliorare. Dettagli da rifinire nell’Inter

ERRORI – La difesa dell’Inter, che spesso è cambiata nel corso della preparazione estiva, non ha mai trovato la qaudra giusta che nel corso dello scorso anno ha chiesto e poi cercato Simone Inzaghi. Nel match contro il Chelsea finito 1-1, il tecnico piacentino si è affidato a Bisseck sulla destra, Francesco Acerbi al centro del terzetto e Carlos Augusto come braccetto di sinistra. Una retroguardia che non sarà sicuramente quella titolare, ma che potrebbe tornare utile in match più tranquilli o magari in Coppa Italia. Lo stesso Carlos Augusto potrebbe prendere il posto dell’infortunato Tajon Buchanan e permettere