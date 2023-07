Inter, i nomi per il post-Onana lanciano due segnali chiari

André Onana è destinato a dire addio all’Inter dopo una sola stagione. E i nomi che circolano per sostituirlo lanciano due segnali molto chiari sul futuro prossimo della porta nerazzurra.

SULLA PORTA – Nonostante una stagione esaltante, in cui André Onana è rapidamente imposto come uno dei leader dell’Inter, il futuro del camerunense sembra distante da Milano. E a confermarlo è lo stesso Beppe Marotta (qui le sue parole). Il numero 24 è la chiave di volta per il mercato dell’Inter, che punta tutto sulla sua plusvalenza per procedere con gli ingaggi di Davide Frattesi e Romelu Lukaku. E quindi in Viale della Liberazione si sta già pensando al possibile sostituto di Onana. Un’alternativa solo dal punto di vista numerico, perché i nomi che circolano lanciano un segnale chiaro. Anzi, addirittura due.

LINEA VERDE – Per il dopo Onana l’Inter sta pensando a tre profili. Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk, Giorgi Mamardashvili del Valencia e, nelle ultime ore, Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Tre profili che in comune hanno la carta d’identità. Gli ultimi due sono classe 2000, mentre l’ucraino (forse l’opzione migliore) è addirittura del 2001. Parliamo quindi di tre portieri molto giovani, molto più del partente (per volontà dell’Inter) Onana, classe 1996. Sulla carta quindi si crea un vuoto di leadership e personalità non indifferente per i nerazzurri. E, a prescindere dalla titolarità o meno del nuovo profilo (difficile lasciare in panchina un portiere che arriverà a costare 20-25 milioni di euro), possiamo desumere un altro segnale da questo ricambio.

LA STORIA CONTINUA – Portare a Milano un portiere potenzialmente titolare così giovane deve essere un rischio calcolato per l’Inter. Che, nonostante la differenza di età e carattere, potrebbe replicare la linea adottata dodici mesi fa con Onana. Ossia lanciarlo dal 1′ solo a stagione in corso. Facendolo nel frattempo crescere all’ombra di Samir Handanovic, ormai vero e proprio ambasciatore dell’Inter. In caso di cessione di Onana, infatti, il rinnovo dell’attuale numero 1 sarebbe da considerare automatico, oltre che sensato. Non avrebbe infatti senso sostituire lo sloveno con un profilo altrettanto esperto (si è parlato di Keylor Navas, Hugo Lloris e Yann Sommer): meglio far crescere il nuovo portiere nerazzurro sotto la guida di chi conosce già molto bene l’ambiente. E, in tal senso, il mancato saluto ad Handanovic nei giorni scorsi è un ulteriore indizio su chi sarà – ancora – il numero 1 dell’Inter 2023/24.