Inter-Porto, non solo l’attacco. Per Inzaghi un altro dubbio di formazione

Simone Inzaghi sta lavorando duramente per preparare al meglio Inter-Porto (fischio d’inizio domani alle 21). Per il momento, il tecnico ha due dubbi di formazione ancora da sciogliere.

COPPIA OFFENSIVA – Mancano poco meno di 36 ore a Inter-Porto, gara fondamentale per il prosieguo di stagione dei nerazzurri. E Simone Inzaghi, consapevole di questo, non intende varare sorprese nella formazione che scenderà in campo domani sera. Il dubbio principale riguarderà chi affiancare a Lautaro Martinez in attacco. Al momento Romelu Lukaku sembra in vantaggio su Edin Dzeko, anche alla luce della prestazione contro l’Udinese. Ma Inzaghi intende sfruttare tutto il tempo a disposizione, fino alle 20 circa di domani, per sciogliere questo dubbio. La questione è invece diversa in un’altra zona del campo.

FRECCE DIVERSE – Detto che in cabina di regia sembra ormai certa la maglia da titolare per Hakan Calhanoglu (qui le ultime notizie), rimane un altro ballottaggio a centrocampo. Più precisamente sulla destra. Chi partirà dal 1′ in Inter-Porto tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian? Contro l’Udinese hanno giocato entrambi titolari, sebbene il 36 come difensore, al posto di Milan Skriniar. Inzaghi non ha quindi dato indicazioni particolari su questo fronte. Di sicuro, nonostante la prestazione sottotono di sabato, Darmian sta vivendo un 2023 più solido rispetto a Dumfries. Tuttavia l’olandese sta ritrovando via via la condizione migliore dopo i Mondiali di Qatar 2022. E offre sicuramente spunti offensivi diversi rispetto all’italiano. Il dubbio sull’esterno destro ruoterà quindi attorno a questo criterio: meglio una scelta conservativa (Darmian), o meglio aggiungere una freccia all’arco dell’Inter?