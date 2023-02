Inter-Porto, centrocampo da decidere. Ma i precedenti parlano chiaro

Inter-Porto di domani sera (ore 21.00) è una gara fondamentale per la stagione nerazzurra. E Inzaghi dovrà scegliere con quale centrocampo giocarsela.

REPARTO COMPLETO – Avvicinandosi a Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League, Simone Inzaghi può considerarsi fortunato. Il tecnico nerazzurro può infatti preparare la gara lavorando con il reparto di centrocampo al completo. Pertanto, può concedersi anche il lusso del dubbio su chi schierare dal 1′ domani sera. E questo dubbio ruota attorno a Marcelo Brozovic. Che sabato, contro l’Udinese, è tornato titolare a cinque mesi di distanza dall’ultima volta. Tuttavia, il croato non sembra ancora in grado di garantire la regia dei tempi migliori. Mentre Hakan Calhanoglu continua a regalare solide certezze alla guida della manovra. Da qui il dubbio: chi schierare dal primo minuto contro il Porto?

PRECEDENTI SPLENDENTI – Inutile girarci attorno, nei mesi scorsi è stato un tema archiviato in fretta. Spostando Calhanoglu in cabina di regia, l’Inter non ha sofferto affatto l’assenza di Brozovic. Tanto che il turco potrebbe quasi aver trovato nuova linfa per la sua carriera. E questa nuova era del centrocampo nerazzurro inizia proprio in Champions League. Più precisamente il 4 ottobre, nella gara di andata contro il Barcellona. Decisa non a caso proprio da un gol di Calhanoglu. E il centrocampo guidato dal turco, con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan al suo fianco, ha poi avuto un ruolo chiave anche nel 3-3 al ritorno. Diciamola tutta: la nuova mediana a tre è il fulcro di molti dei recenti successi dell’Inter. Motivo per cui viene lecito attendersi di vedere questi tre titolari anche contro il Porto. Meglio godersi il lusso di avere Brozovic come rinforzo da inserire a gara in corso, per portarlo poi a pieno regime nella gara di ritorno (il prossimo 14 marzo).